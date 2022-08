Rogue One de retour dans les salles IMAX US avant le début de la série Andor de Disney+

Rogue One sera de retour dans les cinémas IMAX aux États-Unis avec un aperçu exclusif de la série Andor qui arrivera peu après.

Avant le grand lancement de la série Andor le 21 septembre prochain, Disney a décidé de renvoyer son film Rogue One: A Star Wars Story dans les salles obscures. Le film de 2016 sera une nouvelle fois disponibles dans les cinémas IMAX aux États-Unis à partir du 26 août, avec un “aperçu exclusif” de la nouvelle série tant attendue. Les détails de cet “aperçu” sont minces, il faut probablement s’attendre à quelque chose dans la prolongation du plus récent trailer d’Andor partagé par Disney le 1er août. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle sortie dans les salles obscures de Rogue One offrira aux fans de Star Wars une chance de revoir le film avant que Diego Luna reprenne son rôle de Cassian Andor.

Rogue One sera de retour dans les cinémas IMAX aux États-Unis

Cinq ans avant les événements de Rogue One, lui-même une préquelle de Star Wars, épisode IV : Un Nouvel Espoir, Andor raconte comment la rébellion a démarré. Disney présente sa série comme un thriller d’espionnage. Avec Andor, Diego Luna n’est pas le seul acteur à revenir dans la licence. Genevieve O’Reilly et Forest Whitaker reprendront leur rôle de Mon Mothma et Saw Gerrera, respectivement. La série devait, à l’origine, démarrer le 31 août, mais Disney a pris la décision de décaler quelque peu la sortie pour laisser un peu plus de temps à She-Hulk : Avocate de trouver son public. Les trois premiers épisodes de Andor seront proposés en même temps et les épisodes suivants arriveront un par un chaque mercredi.

avec un aperçu exclusif de la série Andor qui arrivera peu après

Rogue One est considéré comme l’un des meilleurs films de toute l’ère Disney Star Wars. Le film a permis de générer plus de 1 milliard de dollars de revenus durant sa première sortie dans les salles obscures et a même remporté deux Oscars. Rogue One est sinon toujours disponible sur Disney+.