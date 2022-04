Rogue Legacy 2 arrive sur PC et Xbox le 28 avril

Rogue Legacy 2 arrive officiellement le 28 avril prochain et le jeu original est gratuit

Presque deux ans jour pour jour après l’annonce officielle de Rogue Legacy 2, le studio Cella Door Games vient d’annoncer que cette suite allait bientôt sortir de la phase d’accès anticipé dans laquelle elle était jusqu’à présent. Le jeu sera officiellement disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S à partir du 28 avril prochain.

Cellar Door a modifié quelque peu le style artistique, créant des personnages 3D évoluant sur des arrière-plans dessinés à la main. Il y a par ailleurs de nouvelles classes, de nouvelles armes et de nouvelles capacités, et le studio a aussi rafraîchi les environnements proposés avec une nouvelle génération de biomes. Il y a de plus un système d’héritage qui confère aux héros de nouvelles capacités permanentes et des fonctionnalités d’accessibilité pensées et conçues pour aider “les joueurs à progresser même lorsqu’ils sont coincés”, selon le communiqué de presse.

Rogue Legacy 2 est en développement depuis près de quatre ans maintenant et cette suite arrivera environ neuf ans après le premier opus. Rogue Legacy avait ouvert la voie avec de nombreux roguelikes, indépendants ou non, à succès, comme Hades.

Ce qui permet à Rogue Legacy de se démarquer de ses pairs, comme Spelunky ou FTL : Faster Than Light, c’était son système qui permettait aux joueurs de continuer leur aventure en sélectionnant un héritage de leur personnage précédent. Chaque héritier avait ses propres caractéristiques.

et le jeu original est gratuit

Et si vous vous demandez pourquoi c’est un jeu incontournable à bien des égards, vous pouvez vous y essayer vous-même puisque Rogue Legacy est gratuit sur l’Epic Games Store. Mais hâtez-vous, l’offre ne court que jusqu’au 14 avril à 17 h, heure française. Étant donné qu’il faut à la plupart des joueurs environ 16 heures pour terminer l’histoire principale, vous devriez l’avoir terminé à temps avant d’entamer la suite.