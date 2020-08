Rocksteady Studios officialise le jeu Suicide Squad avec un premier visuel

Suicide Squad de Rocksteady Studios se dévoilera dans un trailer lors de l'événement DC FanDome.

Après des années de teasing et d’attente, le studio britannique Rocksteady présentera son nouveau projet le 22 août prochain durant le DC FanDome. Un temps annoncé sur un jeu Super-Man, les créateurs de la franchise Batman Arkham travaillent en fait sur un jeu officiel Suicide Squad, qui pourrait même porter le nom de Suicide Squad : Kill The Justice League d’ici sa révélation. Selon quelques insiders, ce titre pourrait être un jeu-service comme Marvel’s Avengers avec mode coopératif en ligne. Pas de quoi vendre du rêve dans l’immédiat, surtout si les microtransactions prennent une place importante comme dans Middle-earth : Shadow of War.

Un premier visuel pour Suicide Squad de Rocksteady Studios

La première cible du groupe Suicide Squad serait l’Homme d’acier ou son clone Bizarro. Les théories sont déjà nombreuses sur les forums sachant que le visuel est encore trop mystérieux pour valider la présence de celui que l’on appelle Kal-El à Krypton ou Clark Joseph Kent/Super-Man sur terre.