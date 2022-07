Rockstar va ralentir les mises à jour de Read Dead Online pour se concentrer sur GTA 6

Rockstar va ralentir les mises à jour de Red Dead Online pour se concentrer sur GTA VI.

Rockstar Games a confirmé que GTA VI, si c’est bien là le nom du prochain opus majeur de la licence culte, est en chantier lorsque le studio a annoncé, il y a quelques mois, les dates de sortie des GTA V et GTA Online pour PS5 et Xbox Series X|S. Aujourd’hui, dans un post détaillant une mise à jour majeure à venir pour GTA Online, le développeur déclarait “procéder régulièrement à des déplacements de ressources de développement” vers le nouveau jeu Grand Theft Auto depuis plusieurs années. L’entreprise a procédé ainsi parce qu’elle comprend le “besoin de faire mieux que les attentes des joueurs”, mais elle a dû effectuer certains changements quant à sa prise en charge de Red Dead Online pour ce faire.

Le plus grand changement pour les joueurs de Red Dead, c’est que le studio ne proposera plus des mises à jour sur des thèmes particuliers, comme durant ces dernières années. Comme GameRant l’explique, cela signifie qu’il n’y aura plus de nouveaux Rôles Spécialisés, missions et autres modes de jeu. L’entreprise continuera cependant de proposer des choses sur les modes existants et d’ajouter de nouvelles missions par télégramme – que les joueurs doivent accomplir en solo pour obtenir des récompenses – cette année. Mais après cela, Rockstar se concentrera sur les Rôles et missions déjà ajoutés pendant les événements mensuels de Red Dead Online.

Les joueurs de Red Dead Online se sont régulièrement plaints du manque de mises à jour importantes par le passé et de la tendance de Rockstar à faire passer Grand Theft Auto en priorité sur ses autres jeux. GTA est une énorme vache à lait pour le développeur, il n’est donc pas vraiment surprenant que Rockstar choisisse de faire son maximum pour s’assurer que les fans adoreront GTA VI.