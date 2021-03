Rockstar Leeds : décès de Gordon Hall, fondateur du studio

Gordon Hall, créateur de Rockstar Leeds et impliqué dans le développement de Grand Theft Auto : Chinatown Wars, s'est éteint à l'âge de 51 ans.

Si plusieurs sources confirment le décès de Gordon Hall, seul Martyn Brown, responsable du développement commercial chez Five Aces Publishing et cofondateur de Team17, a décidé de prendre la parole dans l’immédiat : “Il était tout simplement génial à côtoyer, incroyablement motivant et toujours positif. Sa quête de l’excellence était stupéfiante et il forgeait une grande relation de confiance avec ceux qui choisissaient de travailler dur à ses côtés. En tant qu’ami proche, il était une véritable source d’inspiration et, sur le plan social, un personnage unique et énergique, capable de divertir à tout moment, tenant tout le monde dans la paume de sa main. Gordon nous manquera beaucoup.”

Gordon Hall, le pilier de Rockstar Leeds

La carrière de Gordon Hall au sein de l’industrie a commencé par la création de Möbius Entertainment en 1997. Après son travail sur la version Game Boy Advance de Max Payne, Rockstar Games rachète le studio pour le rebaptiser en Rockstar Leeds. Avec lui, le studio sera à l’origine de Grand Theft Auto : Liberty City Stories et Grand Theft Auto : Chinatown Wars. Ce dernier aura même l’occasion de travailler avec Rockstar San Diego en 2009 pour contribuer au développement de Red Dead Redemption. Entre 2011 et 2013, il prend un congé sabbatique pour approfondir ses recherches sur la psychologie des joueurs et la stratégie des microtransactions, avant de revenir en tant que directeur de la création pour Activision Blizzard Mobile.