Rockstar Games s’associe à CircoLoco pour créer un label de musique

CircoLoco Records va proposer des solutions innovantes pour soutenir et faire connaître la culture de l'EDM.

Le but de CircoLoco Records est de mettre en vedette les artistes (Moodymann, Dixon, Carl Craig, Luciano, Seth Troxler, Rampa, Sama’ Abdulhadi, Lost Souls of Saturn & TOKiMONSTA, Red Axes) qui ont marqué les plus grandes soirées de CircoLoco, un des noms les plus respectés de la musique dance moderne grâce à ses soirées au club DC10 d’Ibiza. Le lancement de ce nouveau label permet de soutenir davantage de musiciens, compositeurs et autres disc-jockeys novateurs au-delà de la scène clubbing.

Introducing CircoLoco Records, a brand-new record label created in partnership with @circolocoibiza, one of the most recognized brands in modern dance music. First EP coming June 4th: https://t.co/87HKdJAGEh pic.twitter.com/QMB2lOZ4df — Rockstar Games (@RockstarGames) May 24, 2021

Dès le 4 juin prochain, le premier EP, Monday Dreamin’ Blue, mettra en avant les morceaux de Sama’ Abdulhadi, Kerri Chandler, Rampa et Seth Troxler, sans oublier un remix du morceau de Deichkind “Autonom”, par Dixon. Le morceau “Lumartes” de Seth Troxler est d’ailleurs déjà disponible. De nouveaux EP seront dévoilés chaque semaine jusqu’à la sortie de la compilation complète, le 9 juillet 2021.

Un trailer pour présenter CircoLoco Records

“La musique a toujours fait partie intégrante de Rockstar Games. Nous avons soutenu des artistes et des genres peu connus dans nos jeux, nous avons su proposer des stations de radio sélectionnées avec soin dans la série GTA, et nous avons même intégré des boîtes de nuit numériques grandeur nature dans la mise à jour Nuits blanches et marché noir de Grand Theft Auto Online. Enfin, le Braquage de Cayo Perico a encore étendu les possibilités d’interaction sociale et de découverte musicale“, a déclaré le studio américain Rockstar Games. “Et aujourd’hui, nous allons encore plus loin dans la fusion des mondes physique et numérique du divertissement en nous associant à CircoLoco pour créer un nouveau label de musique, qui n’est autre que CircoLoco Records.”