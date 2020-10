Rockstar Games ouvre un nouveau studio suite au rachat de Ruffian Games

Ruffian Games devient Rockstar Dundee, une structure qui va développer du contenu additionnel pour Red Dead Online, tout en travaillant sur des jeux inédits.

Basé à Dundee en Écosse, Ruffian Games va désormais opérer sous le nom de Rockstar Dundee et rejoint officiellement Rockstar North (anciennement DMA Design), Rockstar San Diego (anciennement Angel Studios Interactive Entertainment), Rockstar India (anciennement Technicolor India), Rockstar Toronto, Rockstar London, Rockstar Leeds (anciennement Mobius Entertainment), Rockstar New England (anciennement Mad Doc Software) et Rockstar Lincoln (anciennement Tarantula Studios). Composé d’une quarantaine d’employés, le nouveau membre de Rockstar Games est un ancien partenaire de Microsoft qui a travaillé sur des licences comme Halo et Crackdown. Les fondateurs Gary Liddon et Billy Thomson resteront en place dans le studio et deviendront co-directeur de Rockstar Dundee.

La famille Rockstar Games s’agrandit avec Rockstar Dundee

“Nous sommes ravis que Ruffian rejoigne Rockstar Games“, déclare Sam Houser, fondateur de la célèbre filiale du groupe américain Take-Two Interactive. “L’équipe de Ruffian est un ajout talentueux aux studios mondiaux de Rockstar, et nous sommes impatients de travailler ensemble sur de futurs projets.”

“Nous sommes très heureux de rejoindre Rockstar Games“, a déclaré Billy Thompson, co-fondateur de Ruffian Games. “Non seulement nous avons l’opportunité de travailler sur certaines des propriétés de divertissement les plus réussies au monde, mais l’investissement de la firme étoilée dans notre studio est un signe fort pour l’expansion continue du développement de jeux ici en Écosse.“