Rockstar Games officialise le développement de GTA 6

Alors que les rumeurs sont nombreuses depuis plusieurs années, Rockstar Games a enfin décidé de prendre la parole concernant GTA 6 qui pourrait se dérouler à Vice City : “Avec la longévité sans précédent de GTA 5, nous savons que beaucoup d’entre vous ont des questions concernant le prochain titre de la série Grand Theft Auto. Avec chaque nouveau projet que nous entreprenons, notre but reste toujours d’aller plus loin que ce que nous avons précédemment fait. Nous sommes d’ailleurs ravis d’annoncer que le prochain opus révolutionnaire de la licence est activement en cours de développement. Nous avons hâte de partager plus d’informations avec vous quand nous serons prêts, alors consultez régulièrement le Rockstar Newswire pour des détails officiels.”

We look forward to sharing more as soon as we are ready, so please stay tuned to the Rockstar Newswire for official details.

On behalf of our entire team, we thank you all for your support and cannot wait to step into the future with you!

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022