Rockstar Games : le nouveau GTA se fera sans Lazlow Jones

L'un des scénaristes et producteurs les plus emblématiques de la franchise Grand Theft Auto quitte le studio américain Rockstar Games après 20 ans de bons et loyaux services.

Une nouvelle figure majeure de Rockstar Games a décidé de partir vers de nouveaux horizons, mais contrairement à Leslie Benzies et Dan Houser, cela ne semble pas lié à une mauvaise entente ou des différends créatifs. Principalement connu pour avoir été en charge des dialogues pour les radios de la saga GTA, mais également des dialogues secondaires (interactions avec les piétons) avec d’autres scénaristes, Lazlow Jones a œuvré comme producteur pendant de nombreuses années sur les jeux Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Max Payne, Bully ou encore Midnight Club.

Lazlow Jones ne travaille plus chez Rockstar Games

S’il n’est plus en poste depuis avril dernier, Lazlow Jones travaille sur plusieurs projets avec Disney et Netflix, en plus d’être consultant pour un studio de jeux vidéo dont le nom n’a pas été divulgué. En parallèle, celui qui a eu droit à son propre PNJ dans GTA III, GTA Vice City, GTA Liberty City Stories, GTA Vice City Stories, GTA IV et les DLC Episodes From Liberty City, ainsi que GTA V et GTA Online, a dû prendre en charger les frais médicaux de sa soeur et ses parents afin de les aider à lutter face à de graves problèmes de santé. En ce moment, il prend du recul et a mis en pause les différents projets sur lesquels il est impliqué. Néanmoins, afin de retrouver une proximité avec ses fans et son public, ce dernier envisage de reprendre son émission The Lazlow Show.