Rockstar Games : GTA 5 et Red Dead Redemption 2 cumulent 150 millions de ventes dans le monde

Les ventes des deux dernières grosses productions vidéoludiques du studio américain Rockstar Games sont toujours en hausse.

Avec 120 millions copies distribuées pour GTA 5 (le jeu vidéo le plus vendu des 10 dernières années en termes de ventes en dollars américains) et 30 millions d’exemplaires vendus pour Red Dead Redemption 2 (le jeu le plus vendu des quatre dernières années en termes de ventes en dollars américains), l’éditeur Take-Two Interactive est encore sur un nuage juste avant la publication de ses résultats financiers pour le dernier trimestre 2019 d’ici la première semaine de février. Le cinquième opus principal de la licence Grand Theft Auto doit principalement son succès à son mode en ligne qui a eu un fort regain d’intérêt grâce à la mise à jour “Diamond Casino & Hôtel”.

GTA 5 domine toujours les charts

Si le nombre moyen de joueurs quotidiens, hebdomadaires et mensuels avait explosé pendant les mois de juillet et août, Rockstar Games précise dans un communiqué que cela a également été le cas en décembre avec le braquage du Diamond Casino. GTA V a aussi établi un record de vues et de likes sur l’ensemble de l’année 2019 (et même début 2020) sur YouTube. Enfin, GTA 5 est considéré comme le jeu le plus vendu de la décennie aux États-Unis par NPG Group et le second jeu le plus vendu de l’année 2019 en Europe selon Game Sales Data. Concernant Red Dead Redemption 2, la firme étoilée annonce un pic record de joueurs en décembre dernier avec la mise à jour “Distillation Clandestine”.

Le futur de Rockstar Games en 2020

La nouvelle année sera sous le signe des nouveaux contenus pour les jeux de Rockstar : “Dans GTA Online, vous pourrez découvrir les Épreuves de courses d’ultralégères et leur tout nouveau type de véhicules. Chaque seconde compte sur ces circuits intenses et rapides aux virages serrés, et vous devrez choisir vos pneus et organiser vos arrêts aux stands avec soin. En outre, attendez-vous à de vastes mises à jour et à quelques surprises au cours de l’année. Et comme nous l’avons laissé entendre par le passé, le monde de Red Dead Online continuera lui aussi à s’étendre en 2020, notamment en ce qui concerne les Carrières de l’Ouest, avec de nouveaux rôles, missions et de nombreuses mises à jour importantes. Que vous n’ayez pas joué depuis un moment ou n’en ayez pas eu l’occasion auparavant, c’est le moment idéal de vous immerger dans ces deux mondes en ligne, aussi immenses que vivants. Une fois de plus, un très grand merci du fond du cœur à tous ceux qui nous ont rejoints dans cette aventure.“