Rockstar Games : Dr. Dre prépare des musiques pour un nouveau Grand Theft Auto

Snoop Dog affirme que plusieurs musiques de Dr. Dre seront dans le prochain GTA de Rockstar Games.

Andre Romelle Young, dit Dr. Dre, l’iconique producteur, rappeur et compositeur américain qui n’a pas sorti d’album en solo depuis Compton en 2015 – sachant que l’album Detox qu’il a mis des années à réaliser est toujours une légende – travaille actuellement sur de nouvelles chansons pour la franchise Grand Theft Auto de Rockstar Games.

Breaking: Snoop Dogg tells us Dr. Dre is recording new music for 'Grand Theft Auto,' and offers details on next year's Dre-centric Super Bowl halftime show. https://t.co/YciXZXyBjA — Rolling Stone (@RollingStone) October 27, 2021

L’information provient directement de son ami et collaborateur de longue date Snoop Dogg (il est également sur certains des nouveaux morceaux) à l’occasion d’une interview pour le podcast Rolling Stone Music Now : “Je sais qu’il est au studio en ce moment. Je sais qu’il fait de la putain de bonne musique. Et une partie de sa musique est liée au jeu GTA qui va sortir. Donc je pense que c’est comme ça que sa musique sortira, à travers le jeu vidéo GTA.”

GTA 6 ou Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition pour Dr. Dre ?

Si la collaboration entre Dr. Dre et Rockstar Games a démarré l’année dernière avec le DLC Le Braquage de Cayo Perico dans GTA Online, Snoop Dogg a laissé entendre qu’elle va se poursuivre très prochainement avec un nouveau jeu. Il ne peut que s’agir de la compilation Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition, même s’il est étonnant que le studio américain n’ait encore rien dit quand bien même la communication n’est pas au niveau, ou le très attendu GTA 6 dont le développement aurait connu de nombreux problèmes. A moins que cela soit encore pour du GTA Online via une nouvelle mise à jour.