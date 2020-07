Rockstar Games : après L.A. Noire, une autre licence va être compatible avec la VR

La réalité virtuelle va permettre de redécouvrir une licence de Rockstar Games.

Video Games Deluxe, l’équipe qui s’est chargée du développement de la version VR de L.A. Noire (roman policier interactif de feu Team Bondi) à la demande du studio américain Rockstar Games, annonce être sur un nouveau projet en partenariat avec la filiale de la maison-mère Take-Two Interactive : “Ayant fini le plébiscité L.A. Noire : The V.R. Case Files, nous sommes désormais en train de nous préparer pour un nouveau projet, un monde ouvert AAA en réalité virtuelle pour Rockstar Games. 2020 marquera notre septième année à travailler exclusivement pour Rockstar à Sydney et nous avons hâte de nous occuper de ce projet révolutionnaire. Nous avons un certain nombre de postes à pourvoir dans notre studio de Sydney, dont des programmeurs, des concepteurs et des animateurs.”

L’open-world en VR produit par Video Games Deluxe ne sera pas une licence inédite, mais un portage d’une franchise déjà existante avec de la réalité virtuelle. Le champ des possibles est vaste. Rockstar Games pourrait continuer à exploiter jusqu’au bout GTA 5 avec un mode VR officiel ou bien relancer les ventes de Red Dead Redemption 2 avec de la VR. Une annonce officielle pourrait intervenir lors de la prochaine prise de parole de Sony afin de mettre en avant son PlayStation VR qui devrait revenir avec une nouvelle version en 2021/2022.

Un trailer pour L.A. Noire : The V.R. Case Files