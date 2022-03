Rockstar dévoile l’abonnement payant GTA+ pour les fans de GTA Online

Rockstar annonce un abonnement payant pour GTA Online. GTA+ coûte 6 $ par mois et offre de nombreux avantages dans le jeu.

Les abonnements payants ont le vent en poupe, c’est le moins que l’on puisse dire. Il faut dire que, du point de vue de l’entreprise, c’est très intéressant. Cela permet de s’assurer un certain revenu bien plus régulièrement qu’avec des ventes uniques. Les abonnements payants ont trouvé leur chemin dans de nombreuses industries, y compris dans le jeu vidéo. Et Rockstar compte bien en profiter aujourd’hui.

Si les joueurs sont très nombreux à attendre avec impatience que Rockstar Games lance (enfin) GTA 6, il semblerait que, pour le moment tout du moins, le studio ait prévu de faire dépenser encore un peu plus les fans de GTA 5. Cette fois, c’est avec un nouvel abonnement baptisé GTA+, abonnement qui vise plus particulièrement les joueurs de GTA Online.

Selon le communiqué du studio : “être Membre GTA+ vous permet d’avoir 500 000 GTA$ directement sur votre compte à la Maze Bank chaque mois, ainsi que l’opportunité de réclamer des biens dans et autour de Los Santos pour déverrouiller des mises à jour que vous pourriez avoir manquées, des améliorations de véhicules spéciaux, profiter de remises réservées aux Membres, GTA$ et bonus RP et bien plus encore chaque mois.”

GTA+ coûte 6 $ par mois et offre de nombreux avantages dans le jeu

L’abonnement en lui-même est proposé à 6 $ par mois, et comme vous l’avez lu juste au-dessus, il offre des bonus divers, dont des crédits qui arriveront dans votre compte en banque dans le jeu chaque mois, ainsi que des améliorations et réductions exclusives et autre. Pour être honnête, 6 $ par mois est une somme plutôt abordable et quand on connaît la popularité de GTA Online, malgré ses années d’existence, il est tout à fait logique que Rockstar tente de monétiser encore davantage la chose.

Le studio avait récemment confirmé que le prochain opus majeur de sa saga Grand Theft Auto était en développement, mais nul ne sait exactement quand ce nouveau jeu verra le jour. C’est d’ailleurs probablement pour cette raison que les joueurs sont encore si nombreux à jouer à GTA Online. Ce qui fait les affaires de Rockstar.