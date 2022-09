Rocksmith+, l’abonnement d’Ubisoft pour apprendre la guitare, arrive sur PC

Rocksmith+ arrive sur PC le 6 septembre prochain. Pour apprendre facilement la guitare grâce à Ubisoft. Nulle mention des versions PlayStation et Xbox.

Le service via abonnement Rocksmith+ d’Ubisoft arrivera le 6 septembre prochain, c’est l’éditeur qui l’a annoncé. Après un report d’environ un an, la plateforme d’apprentissage de la guitare sera disponible sur PC exclusivement via l’Ubisoft Store. Avec 5 000 chansons disponibles au lancement, y compris des titres de Alicia Keys, The Clash ou encore Santana, Ubisoft affirme que Rocksmith+ proposera “le plus grand catalogue de chansons officielles jamais proposé dans un service d’apprentissage de la musique”. De plus, l’entreprise s’est engagée à ajouter “des millions” de chansons dans le futur.

Rocksmith+ arrive sur PC le 6 septembre prochain

Si vous avez déjà joué à un jeu Rocksmith ou participé à la version bêta fermée, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel. Abonnez-vous pour trois mois directement, vous aurez droit à un mois gratuit. Vous pouvez aussi acheter un an de service en une fois et Ubisoft vous offrira trois mois supplémentaires gratuitement. Les abonnements de un, trois et douze mois sont proposés à 15, 40 et 100 $, respectivement.

Pour apprendre facilement la guitare grâce à Ubisoft

Il vous faudra cependant un moyen de connecter votre guitare électrique, acoustique ou votre basse à votre ordinateur. La première option est de télécharger l’application Rocksmith Plus Connect sur un appareil iOS ou Android. L’app va alors utiliser le microphone intégré dans l’appareil pour écouter votre jeu. Vous pouvez aussi utiliser le Rocksmith Real Tone Cable d’Ubisoft pour connecter directement votre instrument. L’avantage avec cette option, c’est que vous pouvez ajouter des effets quand vous jouez. Ubisoft précise qu’il est aussi possible d’utiliser une interface audio tierce, mais toutes ne sont pas compatibles et l’entreprise ne propose pas de support technique dans ce cas.

Nulle mention des versions PlayStation et Xbox

À noter, Ubisoft ne fait nulle mention des versions PlayStation et Xbox de Rocksmith+ pourtant annoncées précédemment. L’éditeur précise par contre que les versions mobiles arriveront cet automne.