RocketWerkz : les créateurs de DayZ travaillent sur un nouveau jeu de survie multijoueur d’envergure

Depuis son départ de Bohemia Interactive, le game designer néo-zélandais Dean “Rocket” Hall a fondé RocketWerkz Dunedin et plus récemment RocketWerkz Auckland. Avec le soutien financier du géant chinois Tencent, la structure indépendante travaille activement sur Stationeers, un simulateur de construction de station spatiale en accès anticipé, mais également un AAA. Ce dernier n’est autre qu’un nouveau jeu de survie massif qui sera notamment supervisé par l’ancien directeur créatif de DayZ, à savoir Brian Hicks. Désormais producteur exécutif avec Dean Hall, les deux hommes espèrent former une équipe d’au moins 60 personnes pour cette création originale qui va entrer dans une phase d’essai interne d’ici les prochaines semaines. A noter qu’en 2017, le studio RocketWerkz avait annulé le jeu d’exploration spatiale Ion.

Super excited to announce today is the FIRST DAY that I am back working with the amazing @Hicks_206. He has joined @rocketwerkz as our Executive Producer on our massive (unannounced) survival game. We are about to start a play test! Incredible to be back working with you again!

— Dean Hall (@rocket2guns) April 6, 2020