Rocket League va devenir free-to-play à partir de la fin de l’été

Psyonix annonce que Rocket League adoptera le modèle économique free-to-play dès son arrivée sur l'Epic Games Store.

Le célèbre jeu de course et de football sera jouable gratuitement d’ici les prochaines semaines sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. La version Steam va disparaître, mais les détenteurs de Rocket League sur la plateforme de Valve pourront toujours y jouer (les futures mises à jour et les nouvelles fonctionnalités seront accessibles), au profit de celle de l’Epic Games Store, la boutique numérique de l’éditeur américain à l’origine de Fortnite. En plus du cross-play et de son statut free-to-play, Rocket League du studio Psyonix sera également cross-platform vers la fin du mois d’août afin de faire vivre la même expérience aux joueurs depuis n’importe quelle console (Tournois, Défis, challenges hebdomadaires et saisonniers, Rocket Pass).

📣📣📣 Announcement time: Rocket League is going free to play later this summer. Check out the details in our latest blog, and get ready for lots of news throughout the next few weeks!https://t.co/h1hqtWY9kp pic.twitter.com/HQsc7f7kVL — Rocket League (@RocketLeague) July 21, 2020

Les joueurs de Rocket League ayant utilisé le mode online au moins une fois avant son arrivée en free-to-play recevront le statut Héritage ainsi que des récompenses (l’intégralité des DLC sortis à ce jour, le titre Est. 20XX affichant l’année de votre début de carrière, plus de 200 éléments de personnalisation, le boost Golden Cosmos, les roues Dieci-Oro et la bannière Chasseuse). L’inventaire de ces derniers sera toujours le même malgré le changement de politique économique. En outre, tous les fans qui ont joué à Rocket League en ligne avant l’annonce d’aujourd’hui recevront également le boost Faded Cosmos.

Rocket League en free-to-play, une nouvelle vie

“Cinq ans après son lancement, des millions de joueurs et des milliards de matchs de ‘soccar’ (soccer et car), il est temps de parler du prochain chapitre de Rocket League. Le jeu n’en serait pas là où il est aujourd’hui sans notre communauté dévouée et étonnante“, déclare Psyonix. “Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que nous nous préparons à rendre cette communauté encore plus grande. À partir de la fin de l’été, Rocket League sera gratuit pour tout le monde ! Qu’est-ce que cela signifie pour le gameplay de Rocket League que vous connaissez et aimez ? Le gameplay de base restera le même, mais nous allons affiner les menus principaux pour faciliter l’exploration du jeu.“