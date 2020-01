Rocket League : fin de support du multijoueur en ligne sur Linux et macOS

Rocket League est un jeu très populaire. Disponible sur de nombreuses plates-formes, il fait le bonheur des amateurs du genre. Malheureusement, bientôt, il ne sera plus possible d'y jouer en ligne depuis un ordinateur Mac ou Linux.

Si vous jouez au titre déjà culte Rocket League de Psyonix sur une machine Mac ou Linux, sachez que le développeur vient d’annoncer la fin imminente du support du multijoueur en ligne sur ces deux plates-formes. Celle-ci sera effective en Mars prochain, après la publication d’un tout dernier patch pour le jeu. Après cette date, il ne sera plus possible d’affronter d’autres joueurs en ligne depuis l’un ou l’autre de ces systèmes.

C’est la fin pour le multijoueur de Rocket League sur macOS et Linux

Selon le communiqué officiel publié sur le site du jeu : “Nous continuons de mettre à jour Rocket League avec les nouvelles technologies disponibles mais il n’est aujourd’hui plus viable pour nous de supporter les plates-formes macOS et Linux (SteamOS). En conséquence, le dernier patch pour les versions macOS et Linux du jeu sera disponible en Mars prochain. Cette mise à jour viendra désactiver les fonctionnalités en ligne (y compris les achats in-game) pour les joueurs sous macOS et Linux.”

À compter de Mars, le jeu ne sera plus jouable qu’en local

Cela étant dit, le développeur précis que ceci ne concerne que le multijoueur en ligne. Tout le reste du jeu continuera de fonctionner comme d’ordinaire. Vous ne pourrez simplement en profiter qu’en local. Les joueurs qui souhaiteraient jouer avec leurs amis pourront donc encore le faire mais ils devront se retrouver chez l’un ou l’autre et jouer en écran partagé. Autrement dit, vous avez encore quelques semaines pour profiter des fonctionnalités en ligne de Rocket League si vous jouez sous macOS ou Linux avant que Psyonix ne débranche le tout. Et c’est bien dommage, il faut le reconnaître.