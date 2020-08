Rocket League dévoile le fonctionnement de son jeu cross-platform

Rocket League est aujourd'hui un jeu très populaire. Et il devrait l'être encore davantage dans la mesure où il passera free-to-play avec la prochaine mise à jour. Cette mise à jour apportera d'ailleurs aussi le cross-plateform.

La prochaine mise à jour de Rocket League sera une grosse mise à jour. Non seulement celle-ci rendra le jeu free-to-play sur toutes les plate-formes mais elle introduira aussi une fonctionnalité attendue depuis très longtemps, le jeu cross-platform. Aujourd’hui, le studio Psyonix dévoile les détails du cross-platform dans ce jeu de football avec des voitures. Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur la marche à suivre pour pouvoir en profiter une fois que la mise à jour sera effectuée.

Psyonix explique le fonctionnement du crossplatform de Rocket League

Rocket League fera aussi ses débuts sur l’Epic Games Store – quittant totalement Steam – avec cette nouvele mise à jour. Les développeurs expliquent que, après avoir lié un profil Epic Games, il vous sera demandé de définir une Plate-forme Principale. Celle-ci sera la source de votre progression, avec notamment votre avancement du Rocket Pass, votre rang et votre niveau d’xp, pour toutes les plate-formes sur lesquelles vous vous connectez. Une fois ceci configuré, vous pourrez venir lier vos comptes PlayStation Network, Xbox Live, Nintendo Switch Online et Steam.

Les différents aspects sont désormais couverts

Psyonix déclare aussi que vous pouvez briser un lien et changer votre profil primaire si vous le souhaitez mais vous ne pourrez pas lier une plate-forme à un autre compte Epic Games. En ce qui concerne les items de votre inventaire, la fonctionnalité permettra de partager tous les items génériques obtenus. Vous ne pourrez simplement pas partager les items et autres crédits exclusifs à telle ou telle plate-forme. Les Packs DLC Premium ne sont pas non plus partageable mais Psyonix a promis qu’ils le seront dans le futur.

Le studio a aussi clarifié un point important : vous ne pourrez échanger que les items achetés sur la plate-forme sur laquelle ils ont été achetés. Ceci pour réduire les risques de fraude. Ainsi, il ne sera pas possible de passer sur Xbox pour échanger un item acheter sur PlayStation. Et il vous faudra aussi disposer d’au moins 500 Crédits pour pouvoir faire des échanges, à moins que vous ne jouiez déjà à Rocket League avant son passage en free-to-play.