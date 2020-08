Rocket Lab va reprendre ses lancements de fusée le 28 août

Rocket Lab est l'un des grands acteurs de l'exploration spatiale actuelle. Un accident avait contraint l'entreprise à cesser ses lancements. Ceux-ci vont reprendront dans quelques jours.

Rocket Lab vient de communiquer sur la date de reprise de ses lancements de fusée après son échec au début du mois de juillet. L’entreprise ouvre une fenêtre de lancement de 13 jours pour sa prochaine mission, à compter du 28 août à 5h05 (heure française). Il y a des chances chaque jour, ou presque, selon les conditions météo notamment, pour procéder au lancement.

Rocket Lab s’apprête à reprendre ses lancements de fusée

Cette mission de reprise est une mission assez simple, une livraison de petit satellite, mais Rocket Lab n’en profitera pas pour tester son système de récupération de fusée. Celui-ci ne devrait pas être mis à l’épreuve avant la 17ème mission, laquelle devrait décoller durant la dernier trimestre 2020. Si tout se passe bien, Rocket Lab pourra donc reprendre les lancements moins de deux mois après qu’une “anomalie” – un défaut dans une connexion électrique – a conduit à l’explosion d’une fusée Electron peu de temps après son décollage, occasionnant la perte de son chargement.

Moins de deux mois après l’échec de sa mission

Rocket Lab avait un historique de missions très propre jusqu’à ce mois de juillet. Un retard conséquent aurait pu jeter le doute quant à la capacité de l’entreprise à identifier le problème et reprendre ses marques. Ici, pas de soucis comme ont pu en faire l’expérience des sociétés comme SpaceX. Un si rapide retour aux affaires suggère que le problème est désormais sous contrôle, des tests supplémentaires ont très certainement été mis en place pour éviter que le souci ne se reproduise et les clients n’auront pas à patienter de longs mois avant de pouvoir mettre leurs satellites en orbite via Rocket Lab.