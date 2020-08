Rocket Lab va pouvoir reprendre ses lancements de fusées Electron

L'aventure spatiale n'est pas de tout repos. Lancer une fusée, quelle qu'elle soit, est une mission périlleuse. Rocket Lab en a fait les frais il y a peu, avec l'échec de sa 13ème mission. Aujourd'hui, l'entreprise est autorisée à reprendre ses missions.

La fusée Electron de Rocket Lab va pouvoir reprendre ses missions de transport de satellites et autres charges utiles dans l’Espace ce mois-ci. L’agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l’aviation civile aux États-Unis (FAA) vient de donner son feu vert à la reprise des opérations après l’échec de la 13ème mission.

Rocket Lab peut reprendre ses lancements de fusée

Début juillet, la mission “Pics Or It Didn’t Happen” de Rocket Lab était un échec cuisant. Avec la perte de la fusée et des satellites, parmi lesquels un satellite Canon qui devait servir de test pour un système d’imagerie ultra-moderne avant sa production de masse. Une enquête avait été ouverte par Rocket Lab avec la FAA. Le coupable fut rapidement trouvé : une connexion électrique anormale dans la fusée, ce qui a fait augmenter la résistance et causer une surchauffe du composant. Les composants alentours ont alors fondu entraînant une déconnexion du système électrique puis finalement l’arrêt du moteur quelques minutes après le début de la consumation du second étage.

Feu vert de la FAA après l’échec de sa 13ème mission début juillet

Dans un communiqué officiel, Rocket Lab déclarait avoir pu récupérer toutes les données nécessaires à l’enquête parce que le véhicule était indemne et qu’il continuait de transmettre des informations à l’équipe au sol. L’anomalie n’a pu être détectée parce que la connexion en faute était totalement sécurisée durant les tests. Des tests supplémentaires ont été ajoutés au protocole pour que cela ne se reproduise plus, comme l’expliquait le PDG Peter Beck : “Le problème est survenu dans des circonstances incroyablement spécifiques et uniques, causant un défaut de la connexion d’une manière que les tests standards ne pouvaient détecter. Notre équipe est parvenue à reproduire le problème dans ses tests et à a pu mettre en place des tests et procédures supplémentaires pour l’éviter à l’avenir.”

Le prochain lancement d’une fusée Electron n’a pas encore de date précise mais il aura lieu depuis le Launch Complex 1 de Rocket Lab en Nouvelle-Zélande. À suivre !