RoboCop : Rogue City, une histoire originale dans l’univers de la franchise

Après 20 ans d'absence, RoboCop revient avec une nouvelle adaptation vidéoludique.

L’emblématique Alex Murphy, alias RoboCop, le héros 50% homme, 50% machine et 100% flic, va tenter de faire régner la justice dans les rues dangereuses et infestées de crimes de Old Detroit : “Armé de votre fidèle Auto-9, d’une force fabriquée en usine, d’années d’expérience dans la police et d’une variété d’outils à votre disposition, vous lutterez contre les forces qui cherchent à détruire la ville qui est la vôtre dans une toute nouvelle chasse à la vérité explosive à la première personne. Vous avez le pouvoir de décider comment remplir les directives principales à votre manière, mais au fur et à mesure que l’histoire se déroule, soyez prudent car la corruption et la cupidité ne connaissent pas de limites.”

Un teaser pour RoboCop : Rogue City

Développé par Teyon en partenariat avec Nacon et la MGM, RoboCop : Rogue City sortira en 2023 sur consoles et PC.