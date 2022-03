RoboBurger, un robot qui prépare des burgers dans un distributeur

RoboBurger, un distributeur qui prépare des burgers à la minute, une idée novatrice qui devrait rencontrer un franc succès.

Avez-vous déjà eu envie d’un bon burger préparé pour vous dans l’instant ? Si c’est le cas et que vous habitez dans le New Jersey, vous pourriez avoir subitement envie de vous rendre dans le Jersey City Newport Centre Mall où vient d’être installée une machine pour le moins novatrice, un distributeur pas comme les autres baptisé RoboBurger.

RoboBurger, un distributeur qui prépare des burgers à la minute

On trouve aujourd’hui des restaurants de fast food à tous les coins de rue, ou presque, mais le RoboBurger est différent de ces établissements dans la mesure où il vient répondre à un besoin primaire, vital et viscéral de malbouffe. Ainsi, dès qu’un visiteur a un petit creux et souhaite un burger pendant qu’il arpente les allées du centre commercial, il n’a qu’à se rendre à la machine. Ce distributeur ne fait pas que vendre des burgers déjà préparés, il dispose de tous les ingrédients pour les préparer et les assembler à la demande, une opération qui lui prend environ 6 minutes.

Une idée novatrice qui devrait rencontrer un franc succès

Le robot fait griller le steak et le pain, le client peut même choisir les sauces qu’il désire dans son burger. Et pour celles et ceux qui s’inquièteraient de la propreté dans une telle machine, sachez que celle-ci est équipée d’un système intégré de nettoyage qui, apparemment, est suffisamment évolué et performant pour répondre aux standards imposés par la National Sanitary Foundation.

N’ayant pas eu la chance de pouvoir goûter à un burger préparé par cette machine, nous ne pouvons attester de leur goût, mais l’idée même d’avoir un burger préparé et servi minute par un distributeur est très intéressante, et résolument innovante. De plus, il est même possible de payer sans contact via un service comme Apple Pay ou Google Pay, très pratique.

L’entreprise à qui l’on doit ce distributeur explique par ailleurs vouloir étendre la disponibilité de son RoboBurger aux aéroports, universités et salles d’événements. Nous pourrions les voir fleurir un peu partout aux États-Unis.