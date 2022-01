Roblox ferme son app mobile chinoise pour travailler sur une nouvelle version

L'application chinoise Roblox ferme ses portes, le temps qu'une toute nouvelle version fasse son apparition.

Roblox vient de fermer la version chinoise de ses applications iOS et Android, aussi connues sur le nom LuoBuLeSi, seulement cinq mois après leur sortie, selon un rapport de TechCrunch. L’application, qui fut lancée comme un simple test dans un partenariat avec l’entreprise de jeux vidéo chinoise Tencent, sera reconstruite et devrait faire son retour dans le pays à une date ultérieure.

L’application chinoise Roblox ferme ses portes

Roblox fut officiellement retirée des app stores le 8 décembre 2021, comme annoncé sur une version traduite du site Roblox Chine. Le post en question remerciait les joueurs d’avoir testé l’application et expliquait que les développeurs “continueront d’optimiser le produit”.

“L’année dernière, nous avons lancé Roblox China, aussi connu sous le nom LuoBuLeSi, avec pour vision de concevoir un univers virtuel immersif d’expériences 3D en Chine, que nous avons testé et fait progresser depuis lors”, expliquait le porte-parole de Roblox, James Kay, dans un communiqué à The Verge. “Il est crucial que nous fassions désormais les investissements nécessaires, y compris dans notre architecture de données, pour mettre en forme notre vision à long terme de LuoBuLeSi.”

Quant à savoir pourquoi l’application Roblox a été supprimée des stores, James Kay déclarait à The Verge que “un nombre d’importantes actions transitoires sont nécessaires”, la plate-forme devant se préparer à une autre version de l’application. Le porte-parole n’a par ailleurs pas partagé d’autres détails concernant la date de déploiement de cette nouvelle version, se contentant d’affirmer que l’information sera rendue publique le moment venu.

Le temps qu’une toute nouvelle version fasse son apparition

Les débuts de Roblox en Chine n’ont pas été simples. Le Financial Times rapport que la plate-forme a notamment dû lutter contre plusieurs concurrents dans l’Empire du Milieu, comme le très similaire Reworld, appartenant à ByteDance. En outre, Roblox a aussi dû faire face à un plus gros problème encore : la Chine elle-même. Le Financial Times expliquait que Roblox avait été pris en grippe par les régulateurs du pays, et ce, malgré son positionnement comme un jeu éducatif, ce qui a entraîné la censure de certaines de ses fonctionnalités.

La fermeture de Roblox China, bien que seulement temporaire, marque la fermeture d’un énième jeu très populaire dans le pays. En novembre, Epic Games avait dû cesser un test de Fortnite en Chine sans fournir la moindre explication, malgré le fait que de nombreuses modifications avaient été faites pour respecter les règles strictes édictées par la Chine. Plus surprenant encore, la version mondiale de Steam semble avoir été bannie en Chine depuis la fin du mois de décembre, peut-être pour remplacer le service avec une version chinoise bien plus limitée.

Face à toutes ses fermetures dans le monde du jeu vidéo, les régulateurs chinoise ont récemment comparé les jeux vidéo à de l'”opium spirituel” et ont décidé de limiter le temps de jeu pour les enfants à seulement trois heures par semaine. Une décision prise en plus d’un couvre-feu empêchant les plus jeunes de jouer entre 22 h et 8 h. Autant de mesures prise pour lutter contre l’addiction aux jeux vidéo.