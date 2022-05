Robinhood va lancer un wallet crypto non-custodial et s'enfonce un peu plus encore dans le web3.

Robinhood s’apprête à plonger un peu plus encore dans le web3. Peu après l’annonce que Sam Bankman-Fried avait acquis 7,6 % de l’entreprise, son PDG Vlad Tenev annonçait l’arrivée imminente d’un “crypto wallet web3” durant la conférence Permissionless à Palm Beach, en Floride, États-Unis.

Robinhood va lancer un wallet crypto non-custodial

Ce nouveau wallet sera un wallet web3 non-custodial, similaire à ce que propose Metamask. De fait, les utilisateurs auront accès au lending, staking, yield farming et bien sûr aux échanges de jetons fongibles et non fongibles. De plus, Robinhood précisait que tout ceci se fera “sans frais de réseau”, mais l’on ne sait toujours pas quelles blockchains seront prises en charge.

Le CTO crypto de Robinhood, Johann Kerbrat, déclarait à Decrypt que ce nouveau wallet cherche à répliquer le modèle sans frais, marque de fabrique de l’entreprise. Ceci étant dit, avec les frais de gaz élevés d’Ethereum, il est difficile de voir comment Robinhood peut accomplir cela. Johann Kerbrat expliquait que “s’associer avec des partenaires de liquidité pour obtenir le meilleur prix” fera partie de la solution, mais l’homme n’est pas entré dans les détails. Dans une autre interview, il déclarait à CoinDesk que l’équipe “construit ce produit aussi efficacement qu’un navigateur”. Le wallet doit devenir la “pièce manquante pour accéder à l’espace du web3”.

et s’enfonce un peu plus encore dans le web3

Robinhood prévoit un lancement pour le second semestre 2022, avec des versions bêta qui devraient arriver dès cet été. Nul ne sait si le passage à la preuve d’enjeu d’Ethereum pourrait influencer la date de lancement et l’approche promise de faire sans frais.

Robinhood a connu une année assez compliquée, avec une valeur en bourse fortement chahutée après l’IPO de l’entreprise en juillet 2021. Le pivot vers la crypto pourrait être une réaction à la participation au capital de Sam Bankman-Fried, bien que Robinhood se soit jusqu’à présent plutôt concentré sur les actions. Cependant, l’app de trading a récemment ajouté SHIB à sa sélection de cryptos disponibles.

Le CTO déclarait : “De nombreuses personnes se tiennent à l’écart du web3 à cause du coût. Le web3 est là pour longtemps et nous construisons aujourd’hui pour le long terme. C’est un pari sur l’avenir.”