Déjà dans la tourmente, Robinhood écope d'une amende de 30 millions de dollars. Une période bien difficile pour la société de courtage.

Robinhood traverse une période difficile et l’amende de 30 millions de dollars infligée par le New York State Department of Financial Services ne va certainement pas l’aider. Il s’agit là de la première action centrée sur les cryptos prise par le régulateur américain. Robinhood n’aurait pas respecté les règles en place en matière de protection contre le blanchiment d’argent et la cybersécurité. Dans son annonce, le Département des Services Financiers explique avoir trouvé plusieurs manquements de l’entreprise suite à un examen de contrôle.

Apparemment, le personnel affecté au programme de lutte contre le blanchiment d’argent chez Robinhood ne serait pas suffisamment nombreux. L’entreprise n’aurait pas non plus réussi à sortir d’un système de monitoring manuel, lequel ne suffit aujourd’hui plus. De plus, le département a trouvé que les directives en place au sein du programme de cybersécurité de Robinhood ne sont pas pleinement compatibles avec les règles officielles de cybersécurité et régissant les monnaies virtuelles.

Le régulateur de New York mentionnait aussi que Robinhood n’a pas pu certifier correctement sa pleine conformité avec la Transaction Monitoring Regulation and Cybersecurity Regulation du Département. Robinhood violait donc la loi. Enfin, le régulateur déclare que Robinhood n’a pas fait le nécessaire en matière de protection des utilisateurs en ne maintenant pas un numéro de téléphone dédié (et en ne l’affichant pas sur son site) pour les plaintes de ces mêmes utilisateurs.

En plus de devoir s’acquitter de 30 millions de dollars, Robinhood devra faire appel à un consultant indépendant pour évaluer si elle a bien pris les mesures appropriées pour gérer ces différents points.

Robinhood a récemment annoncé qu’elle se séparait de 23 % de sa masse salariale, à cause de l’inflation et de l’effondrement du marché des cryptos. Il s’agit de la seconde vague de licenciements cette année au sein de l’entreprise et celle-ci affectera toutes les divisions. Cette décision survient après la publication de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2022, avec une perte nette de 295 millions de dollars et la perte de 1,9 million d’utilisateurs actifs mensuels.