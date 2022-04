Robert Rodriguez va relancer Spy Kids avec un reboot sur Netflix

Le nouveau film Spy Kids sera réalisé en partenariat avec Skydance Media et Spyglass Media.

Après diverses négociations avec Netflix, Robert Rodriguez (Matador, The Mandalorian, The Book of Boba Fett) écrira et réalisera le nouveau film Spy Kids qui introduira une nouvelle famille d’espions. David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger produiront pour Skydance Media, qui supervisera le développement et la production. Elizabeth Avellan et Racer Max seront également producteurs. Gary Barber et Peter Oillataguerre assureront la production exécutive pour Spyglass Media, propriétaire des droits de la franchise Spy Kids.

The #SpyKids franchise is headed to Netflix. The streaming giant is partnering with Robert Rodriguez, the filmmaker who created the family action comedy movie series, to relaunch and reimagine the property for a new generation. Details: https://t.co/YY0WWmo776 pic.twitter.com/krWGlPJYQM — The Hollywood Reporter (@THR) March 30, 2022

Composée des longs-métrages Spy Kids (2021), Spy Kids 2 : The Island of Lost Dreams (2002), Spy Kids 3-D : Game Over (2003), Spy Kids : All the Time in the World (2011) et Spy Kids : Mission Critical (2018), la franchise sur les enfants-espions a rapporté plus de 550 millions de dollars dans le monde.

Netflix et les contenus pour la famille

Le nouveau Spy Kids est officiellement commandé alors que Netflix continue de donner la priorité aux contenus familiaux. La service américain a récemment rencontré un vif succès avec The Adam Project de Ryan Reynolds, qui est l’un des programmes originaux les plus regardés au cours des 28 premiers jours. D’autres projets à vocation familiale sont en préparation, notamment Slumberland de Jason Momoa, Enola Holmes 2 de Millie Bobby Brown et The School for Good and Evil, avec Charlize Theron et Kerry Washington.