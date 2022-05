Robert Krakoff, le cofondateur de Razer, est décédé

Surnommé le RazerGuy par la communauté, Robert Krakoff est principalement connu pour avoir joué un rôle clé dans la commercialisation de la première souris pour les joueurs, la Razer Boomslang. Ancien joueur de football américain professionnel pendant son adolescence, il était connu pour être une personne aimable et accessible, qui prenait au sérieux les fans, mais également les professionnels, quel que soit leur niveau de notoriété. Les premiers produits de la société américaine Razer comportaient d’ailleurs des messages personnalités signés de sa plume afin de solliciter des remarques et des suggestions.

The gaming mouse pioneer, Robert 'Razerguy' Krakoff, has died at the age of 81https://t.co/4DNwdjmmGY

