Roar, une série d’anthologie autour du féminisme et du luxe

Huit femmes incarnées par de grandes comédiennes sont les héroïnes d'une anthologie de fables féministes à l'humour noir.

Basée sur un livre de nouvelles de Cecelia Ahern et portée par les showrunners Carly Mensch et Liz Flahive (GLOW), la série télévisée Roar est une anthologie de fables féministes à l’humour noir. Couvrant des genres allant du réalisme magique à l’horreur psychologique, ces huit histoires autonomes mettent en scène des femmes ordinaires dans des circonstances assez extraordinaires. Les femmes mangent des photographies, sortent avec des canards, vivent sur des étagères comme des trophées. Et pourtant, leurs luttes sont universelles.

Un trailer pour Roar

Chaque épisode de la série d’anthologie mettra en vedette des stars connues telles que Nicole Kidman (Being the Ricardos), Cynthia Erivo (Harriet), Issa Rae (Insecure), Merritt Wever (Unbelievable), Alison Brie (Happiest Season), Betty Gilpin (The Tomorrow War), Meera Syal (Yesterday), Fivel Stewart (Atypical), Kara Hayward (Us), Nick Kroll (Big Mouth), Judy Davis (Nitram), Alfred Molina (Spider-Man : No Way Home), Daniel Dae Kim (Lost), Jake Johnson (New Girl), Jason Mantzoukas (The Good Place), Chris Lowell (GLOW), Ego Nwodim (Saturday Night Live), Griffin Matthews (The Flight Attendant), Peter Facinelli (YesterYear), Simon Baker (The Mentalist), Hugh Dancy (Law & Order), Jillian Bell (Brittany Runs a Marathon), Bernard White (Evil Eye), Justin Kirk (Weeds) et plus encore.

Roar fera ses débuts avec huit épisodes dès le 15 avril prochain, exclusivement sur Apple TV+. En plus de jouer dans l’un des épisodes de l’anthologie, Nicole Kidman est productrice exécutive aux côtés de Per Saari et de leur société Blossom Films. Bruna Papandrea, Steve Hutensky et Allie Goss assurent la production exécutive pour le compte de Made Up Stories. A noter que l’autrice Cecelia Ahern est producteur exécutif pour Greenlight Go et Theresa Park est productrice exécutive pour sa société Per Capita Productions.