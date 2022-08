Road House : un remake avec Jake Gyllenhaal pour Amazon Prime Video

Jake Gyllenhaal va reprendre le rôle de Patrick Swayze dans le remake de Roadhouse.

Célèbre en 1989 avec Patrick Swayze, Road House mettait en scène un videur de boîte de nuit au passé mystérieux qui met en place ses nouvelles méthodes de travail au sein d’ une discothèque malfamée avant de s’attaquer à la corruption locale. Dans le remake qui sera diffusé sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, Jake Gyllenhaal incarnera un ancien combattant de l’UFC (Ultimate Fighting Championship, une organisation américaine d’arts martiaux mixtes) qui, selon le synopsis officiel, accepte un emploi de videur dans un bar clandestin des Florida Keys, mais découvre rapidement que tout n’est pas ce qu’il semble être dans ce paradis tropical. Le tournage doit débuter dans le courant du mois en République dominicaine.

Conor McGregor To Make Acting Debut In Jake Gyllenhaal-Led ‘Road House’ For Prime Video https://t.co/788ee2GWLg — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 3, 2022

Jennifer Salke, responsable d’Amazon Studios, a déclaré dans un communiqué de presse :

Road House est un coup de maître pour nous. Non seulement c’est un clin d’œil aux fans de l’original, mais c’est aussi un film grand public, amusant. Nous sommes ravis de collaborer avec Joel Silver, Doug Liman et cette formidable distribution menée par Jake Gyllenhaal, et de les voir s’unir pour réimaginer le film classique de la MGM sous la forme d’une aventure pleine d’action pour notre public mondial.

Conor McGregor va faire ses débuts au cinéma dans Road House

Road House sera réalisé par Doug Liman (The Bourne Identity, The Edge of Tomorrow, Mr. & Mrs. Smith) et écrit par Anthony Bagarozzi (The Nice Guys) et Charles Mondry. Joel Silver, qui a produit le film original, revient superviser le reboot via Silver Pictures. JJ Hook, Alison Winter et Aaron Auch seront les producteurs exécutifs. Le casting comprend Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp, Bob Menery et Conor McGregor, qui jouera un personnage original et non une version de lui-même.