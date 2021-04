Rivet est la Lombax féminine dans Ratchet & Clank : Rift Apart

Le nouveau trailer de Ratchet & Clank : Rift Apart lève le voile sur la mystérieuse nouvelle protagoniste.

Marcus Smith, le directeur créatif du studio Insomniac Games, présente la Lombax féminine qui sera jouable aux côtés de l’intrépide Ratchet et du petit robot aux grands yeux vert Clank : “Nous avons enfin révélé son nom… vous l’avez deviné ! Pas vrai ?! Rivet est une Lombax combattante de la résistance dans une autre dimension, où l’infâme Empereur Nefarious pourchasse tous ceux qui s’opposent à lui. Vous avez pu voir de nouveaux lieux comme Nefarious City, ainsi que des versions alternatives de planètes bien connues telles que Sargasso et Torren IV, et vous avez eu un aperçu de certaines nouvelles armes et mécaniques de gameplay.”

🎶 Her name was Rivet all along! 😉 pic.twitter.com/XiFRdMIFVC — Insomniac Games (@insomniacgames) April 26, 2021

D’ailleurs, les nouvelles tenues Impérial, Pillard, Androïde, Rebelle et Hacker pour Ratchet et Rivet seront uniquement disponibles via l’édition deluxe numérique de Ratchet & Clank : Rift Apart afin que les plus doués puissent s’amuser avec le mode photo et déclencher des attaques spéciales totalement spectaculaires.

Un trailer de gameplay pour Ratchet & Clank : Rift Apart

A noter que Mark Mothersbaugh est le compositeur principal de la musique de l’opus Rift Apart de la licence Ratchet & Clank : “Au-delà de son travail avec le groupe DEVO, vous avez probablement entendu certaines de ses productions au fil des ans, que ce soit dans les trois jeux originaux Crash Bandicoot et Jak & Daxter, ou bien dans des séries animées comme Les Razmoket ou encore dans le blockbuster Thor Ragnarok.”

Ratchet & Clank : Rift Apart d’Insomniac Games sortira le 11 juin prochain en exclusivité sur PS5.