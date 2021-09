Riot travaille activement sur son propre launcher de jeux

Riot Games lancera bientôt son propre launcher de jeux PC. Le Riot Client arrivera le 20 septembre pour les plus impatients.

Riot Games est un studio connu aux quatre coins du globe. On lui doit le succès planétaire League of Legends et plus récemment Valorant. Une popularité qui donne des ailes, évidemment. Et des évidemment d’aller toujours plus loin. Aujourd’hui, l’on apprend que le studio travaille sur son propre launcher de jeux PC. Explication.

Riot Games lancera bientôt son propre launcher de jeux PC

Si vous en avez marre de voir les développeurs de jeux lancer leurs propres launchers sur PC, vous ne verrez probablement pas d’un très bon œil la récente annonce de Riot Games. Le studio vient en effet d’expliquer vouloir lancer prochainement son propre launcher, baptisé Riot Client. Cela n’a rien de vraiment nouveau (les jeux utilisent après tout une version limité du launcher depuis quelque temps maintenant), mais vous aurez désormais accès à tous les jeux PC de Riot dans une seule et même interface, via une connexion unique. Vous pourrez passer d’une partie de Valorant à une autre de League of Legends en toute simplicité.

Le Riot Client arrivera le 20 septembre

Et le mieux – ou le pire, finalement, c’est selon – dans tout cela, c’est que le Riot Client sera disponible dès le 20 septembre. Tous les joueurs devraient avoir reçu le nouveau logiciel d’ici le 4 octobre prochain, si tant est que l’ensemble soit suffisamment stable selon le niveau d’exigence de Riot. Vous verrez toujours les pages dédiées à chaque jeu, avec les actualités et les événements à venir.

Riot Games met aussi l’accent sur le fait que vos raccourcis existants vers les jeux individuels fonctionneront toujours et le logiciel ne devrait pas prendre beaucoup plus de place sur le disque. Il ne s’agit pas vraiment là d’insérer encore une couche entre vous et les jeux que vous voulez jouer. Et dans le même temps, cela devrait très certainement permettre à Riot de contrôler un peu plus l’expérience proposée à ses joueurs. Un client comme celui-ci viendra faciliter grandement la tâche au studio de vous garder dans son propre univers. Pourquoi aller faire une partie de Counter-Strike après League of Legends alors que Valorant est à un clic seulement ?