Riot Games va écouter les échanges vocaux sur Valorant pour lutter contre les joueurs perturbateurs

Riot va analyser les discussions vocales dans Valorant pour lutter contre les joueurs nocifs.

Les joueurs qui perturbent les autres joueurs sur Valorant seront bientôt mis à l’amende pour leurs mauvaises paroles. Dans un post sur son blog publié récemment, Riot Games dévoile son intention de commencer à analyser les discussions vocales en jeu dans le cadre de son programme de lutte contre les mauvais comportements dans ses jeux.

Riot va analyser les discussions vocales dans Valorant

Ainsi, à compter du 13 juillet, le studio commencera à collecter les données vocales des parties de Valorant d’Amérique du Nord. Selon Riot, ses équipes utiliseront les données pour entraîner son modèle d’intelligence artificielle, pour que celui-ci “pour être lancé en version bêta plus tard cette année”. Durant la première phase, Riot explique qu’il n’utilisera pas l’évaluation vocale dans les signalements de mauvais comportement.

“Nous savons que, avant même de penser à étendre cet outil, nous devons avoir confiance dans son efficacité, et si des erreurs surviennent, nous avons des systèmes en place pour nous assurer de pouvoir corriger les éventuels faux positifs (ou les vrais négatifs)”, explique le studio.

pour lutter contre les joueurs nocifs

Certains joueurs auront probablement des sueurs froides à l’idée que Riot puisse écouter leurs conversations vocales, tout comme il l’a d’ailleurs fait avec Vanguard, son logiciel anti-triche qui utilise un pilote en mode noyau. Mais Riot explique voir cette évaluation de la voix comme un moyen de “collecter des preuves claires” contre les joueurs qui utilisent le vocal pour abuser et harceler leurs coéquipiers. L’outil permettra au studio d’avoir des preuves évidentes à fournir aux joueurs sanctionnés lorsque ceux-ci contestent justement la sanction.

“C’est une toute nouvelle technologie et il y aura, assurément, des problèmes […] mais la possibilité d’un environnement plus sûr et plus inclusif pour toutes celles et ceux qui choisissent de jouer en vaut la peine.”