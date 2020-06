Riot Games va donner 1 million de dollars pour lutter contre le racisme et l’injustice raciale

Suite à la mort de George Floyd à Minneapolis après son arrestation par un policier, les problèmes de racisme et d'injustice sociale sont remontés à la surface. Nombre de géants ont décidé de prendre des mesures. C'est le cas du studio Riot Games.

Le président du studio de développement Riot Games – à qui l’on doit League of Legends, Legends of Runeterra et plus récemment Valorant – vient de publier une lettre révélant l’intention de la société de faire un don pour aider à lutter contre le racisme et l’injustice. Dylan Jadeja s’engage ainsi à faire don de 1 million de dollars pour certains aspects que l’entreprise estime “mériter une attention particulière et qui pourraient avoir un réel impact”.

Riot Games va donner 1 million de dollars pour lutter contre le racisme

Parmi ces efforts, on retrouve notamment la réforme de la justice, l’enquête auprès des entreprises appartenant aux minorités, la création d’offres pour les minorités dans l’industrie, l’éducation continue et la lute contre la discrimination et les biais sociaux au sein de sa masse salariale. Pour commencer, Riot Games va effectuer une donation à The Innocence Project ainsi qu’à la American Civil Liberties Union (ACLU). Les deux organisations ont donné de la vie durant les manifestations contre les violences policières suite à la mort de George Floyd. Le studio donnera aussi jusqu’à 1 000$ par employé à ces deux organisations et d’autres très engagées.

Des dons qui se multiplient dans le monde du jeu vidéo

“Nous avons pris du temps cette semaine pour réfléchir et trouver des solutions quant à la manière dont Riot pourrait vraiment aider à lutter contre le racisme et l’injustice. Après tout, le vrai changement commence à la maison. Nous sommes engagés depuis longtemps contre cela dans nos jeux mais nous avons réalisé que ce n’était pas suffisant,”, écrit notamment Dylan Jadeja dans cette lettre. Riot Games, comme nombre d’autres développeurs, doit parvenir à combattre les environnements toxiques trop fréquents dans les jeux en ligne, des environnements souvent plein de racisme, de misogynie et d’homophobie. Ce n’est pas le seul géant du jeu vidéo à faire des dons pour cette juste cause. Electronic Arts annonçait récemment donner lui aussi 1 million de dollars à “des organisations dédiées à la lutte contre la justice raciale aux États-Unis et la discrimination dans le monde”. Humble, de son côté, annonce créer un fonds de 1 million de dollars visant à aider la publication des jeux réalisés par des développeurs noirs.