Riot Games annonce le rachat de Hypixel Studios

Les développeurs du jeu indépendant Hytale rejoignent l'éditeur américain Riot Games.

Après avoir investi plusieurs milliers de dollars dans le développement de Hytale, un Minecraft-like à fort potentiel, afin de soutenir Hypixel Studios qui avait besoin d’aide pour se lancer dans le grand bain, les créateurs de League of Legends et Valorant ont décidé de faire l’acquisition du studio irlandais pour un montant inconnu : “Nous avons eu la chance de conseiller Hypixel Studios alors qu’ils élaboraient leur vision pour faire évoluer un genre de jeu qui atteint un éventail incroyablement diversifié de joueurs à travers le monde. Maintenant, alors qu’ils se préparent à entrer dans un nouveau chapitre, nous sommes ravis de faire passer notre partenariat au niveau supérieur grâce à cette acquisition. Nous sommes impatients de soutenir le parcours d’Hypixel Studios tout au long du processus de développement, de les aider à grandir et d’apprendre d’eux également.”

Aaron “Noxy” Donaghey, le PDG de Hypixel Studios, est très heureux que le partenariat avec Riot Games évolue et prenne cette tournure : “Riot est le bon partenaire pour nous aider à proposer un jeu à la hauteur des attentes des joueurs. Depuis nos premières rencontres avec les dirigeants de Riot, bien avant leur investissement initial, nous avons trouvé en Riot un partenaire avec un engagement similaire à responsabiliser les joueurs. Alors que le développement passe à la vitesse supérieure, nous bénéficierons des ressources, de l’expertise et de l’expérience de Riot tout en conservant l’indépendance opérationnelle qui a permis notre succès jusqu’à présent.”

Hypixel Studios va ouvrir un nouveau studio pour peaufiner le développement de Hytale

En plus d’une structure principale à Londonderry en Irlande du Nord avec une quarantaine d’employés, la nouvelle filiale de Riot Games va étoffer ses effectifs avec l’ouverture de nouveaux locaux pour accueillir 20 développeurs supplémentaires. L’éditeur américain va aider Hypixel Studios dans le développement et la publication de jeux multijoueurs : “Nous recherchons des développeurs de jeux authentiques qui s’efforcent d’améliorer l’expérience des joueurs (…) Cette acquisition rapprochera encore plus nos efforts de collaboration avec Noxy et l’équipe d’Hypixel, et nous avons hâte de voir comment leur travail continue d’évoluer.“