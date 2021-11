Riot annonce un nouveau jeu dans l'univers de League of Legends. Hextech Mayhem : A League of Legends Story est un jeu de rythme de type runner.

Les fans du jeu League of Legends sont nombreux, très nombreux, la chose n’est plus à démontrer. Le titre compte plusieurs millions de joueurs et est parmi les plus populaires sur la scène professionnelle. Quiconque apprécie le jeu pourrait être intéressé d’apprendre que Riot Forge, l’éditeur, a annoncé un nouveau basé sur League of Legends. Celui-ci est baptisé Hextech Mayhem : A League of Legends Story. Il s’agit d’un jeu de rythme de type runner qui arrivera sur PC, Nintendo Switch et Netflix.

Riot annonce un nouveau jeu dans l’univers de League of Legends

Cette dernière plate-forme peut sembler assez étrange, mais si vous vous souvenez bien, Netflix s’est lancé sur le marché du jeu mobile et a lancé une série animée, Arcane, sur sa plate-forme. Il n’est donc plus surprenant de voir le géant du streaming avancer sur ce front. Le jeu placera les joueurs dans la peau de Ziggs, un expert Yordle en Hexplosifs qui veut concevoir la plus grosse bombe de l’histoire de Runeterra.

Hextech Mayhem : A League of Legends Story est un jeu de rythme de type runner

Si le gameplay peut vous sembler familier, c’est parce que le titre est développé par Choice Provisions, qui a déjà développé Bit.Trip, un jeu qui propose quelque chose de très similaire dans son style et son gameplay, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose si vous avez aimé ce précédent jeu.

Le jeu devrait être lancé officiellement le 16 novembre et l’entreprise dévoilera des détails supplémentaires ce même jour. Comme c’est désormais souvent le cas, les joueurs qui précommandent le jeu recevront un skin exclusif. La version Netflix sera disponible ultérieurement et, comme tous les jeux Netflix, il sera accessible sans surcoût aux abonnés Netflix.

Un jeu supplémentaire dans l’univers de League of Legends, bien que très différent ce qui existe actuellement. Voilà qui pourrait attirer de nouveaux joueurs dans la grande famille des jeux Riot Games.