Ring veut désormais sécuriser votre voiture

La sécurité de nos biens passe aujourd'hui notamment par la surveillance vidéo. La maison en profite très largement. La voiture aussi peut en bénéficier. Par exemple avec les nouvelles offres Ring.

Ring est une marque connue et reconnue pour ses systèmes de sécurité de la maison comme ses sonnettes intelligentes et plus récemment sa caméra de sécurité avec drone intégré. Cela étant dit, il n’y a pas que la maison à protéger. L’entreprise a aujourd’hui décidé d’étoffer son portfolio en sortant de la maison pour venir proposer ses services dans les voitures.

Ring dévoile deux nouveaux produits

Cette nouvelle offre se manifeste sous la forme de deux nouveaux produits Ring, baptisés Ring Car Alarm et Ring Car Cam. Avec la Car Alarm, le gadget peut être installé facilement en le branchant directement sur le port ODB de la voiture. La caméra enverra alors des notifications push à votre téléphone si elle détecte une intrusion et l’utilisateur peut même utiliser son appareil mobile pour déclencher une alarme qui pourrait faire fuir le ou les voleurs.

pour la sécurité de votre voiture

En ce qui concerne le Ring Car Cam, il s’agit d’un appareil qui remplit plusieurs fonctions. La caméra peut garder un œil sur votre voiture quand elle est garée, vous informant dans le cas d’une intrusion ou si quelqu’un tape votre voiture et elle peut aussi très bien servir de dash-cam lorsque vous conduisez. Autrement dit, si vous cherchez quelque chose de plus évolué qu’une simple alarme, alors que Ring Car Cam pourrait être fait pour vous. Il vous faudra cependant souscrire à un abonnement LTE mais l’avantage, c’est que vous recevrez des alertes où que vous voyez.

Le Ring Car Alarm sera vendu 60$ tandis que le Ring Car Cam sera proposé à 200$. Pour l’heure, aucune date de disponibilité précise n’a été annoncée mais les deux produits devraient arriver dans le courant de l’année 2021. Votre voiture vous dira merci, assurément. Si vous faites confiance à Amazon, bien évidemment.