Ring met à jour sa sonnette intelligente d’entrée de gamme

La domotique a le vent en poupe ces dernières années. On trouve aujourd'hui de quoi équiper sa maison à des tarifs abordables, avec très peu de contraintes à l'installation. Les fabricants ont bien compris que simplicité et budget étaient le nerf de la guerre.

SI vous cherchez à rendre votre maison plus intelligente, acquérir un appareil comme une sonnette intelligente est un bon moyen d’y parvenir. Ce genre d’accessoire permet de savoir, où que vous soyez, qui est à votre porte et de lui parler en cas de besoin. C’est extrêmement pratique, a fortiori si vous avez l’habitude de quitter votre domicile. Il existe moult solutions, Ring est l’une d’entre elles. Et ce nouveau modèle pourrait vous faire de l’œil.

Voici la Nouvelle Ring Video Doorbell

Certaines solutions de sonnettes intelligentes peuvent être très onéreuses mais Ring espère bien venir secouer un peu le marché en mettant à jour son modèle d’entrée de gamme, le Video Doorbell. L’appareil fut lancé à l’origine en 2014 mais aujourd’hui, le fabricant lui ajoute quelques améliorations très intéressantes, comme la vidéo 1080p, les zones de mouvement ou encore la vision nocturne, tout en maintenant le tarif très attractif de 99€. Parfait pour garder un œil sur quiconque se présente à votre porte où que vous soyez, que vous soyez occupé(e) ou non.

Des fonctionnalités plus évoluées et toujours à moins de 100€

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, Ring annonce aussi l’arrivée prochaine d’un accessoire optionnel – à 49$ aux États-Unis – qui devrait simplifier la vie de nombre d’utilisateurs : un chargeur solaire qui vient se fixer juste autour de la sonnette. Comme son nom l’indique, il permet d’utiliser l’énergie solaire pour recharger la batterie de la sonnette. Vous ne devriez donc plus avoir à vous soucier de remplacer/recharger les batteries avant de vous absenter longtemps. Si cette Nouvelle Video Doorbell de Ring vous intéresse, sachez qu’elle est dès à présent disponible en précommande sur Amazon. Les premières livraisons sont attendues le 3 Juin prochain.