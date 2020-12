Ring Mailbox Sensor, un capteur pour savoir quand vous avez du courrier

La domotique touche de nombreux aspects de la maison. Et pas uniquement dans la maison à proprement parler. Certains équipements extérieurs peuvent gagner à être connectés. Pourquoi pas la boîte aux lettres ?

Avec la météo qui est la nôtre en ce début d’hiver, il peut être particulièrement frustrant de sortir vérifier la boîte aux lettres uniquement pour constater que celle-ci est vide, désespérément vide. Avec les technologies modernes et les objets connectés, il est possible de se simplifier sensiblement la vie. Et Amazon propose justement une solution clef en main via sa marque Ring.

Le Ring Mailbox Sensor vous alerte quand vous avez du courrier

Il est aujourd’hui tout à fait possible de suivre ses colis, et ce facilement, via le numéro de suivi. Cela permet de savoir précisément où en est votre paquet et de vous préparer à le réceptionner. Malheureusement, cette solution ne s’applique pas toujours au courrier plus traditionnel comme les lettres. Si vous rêvez de pouvoir savoir si vous avez effectivement quelque chose dans votre boîte aux lettres, vous pourriez être intéressé(e) par la solution proposée par Ring, le Ring Mailbox Sensor, un capteur dédié à la boîte aux lettres.

Le Ring Mailbox Sensor a été conçu pour être fixé directement sur la boîte aux lettres. Chaque fois que cette dernière est ouverte, vous êtes notifié(e), signe que vous avez effectivement du courrier. Voilà qui sera pratique si vous attendez une lettre importante ou, comme dit, si vous en avez marre de sortir par le temps qui court pour constater que ladite boîte est vide.

Une solution simple pour connecter votre boîte aux lettres

Cela étant dit, une telle solution peut aussi se révéler utile si vous pensez que quelqu’un fouine dans votre courrier. Dans la mesure où le système vous alerte chaque fois que la porte de la boîte aux lettres est ouverte, si vous êtes à la maison et/ou que vous avez une caméra de sécurité pouvant pointer sur la boîte aux lettres, vous pourrez savoir qui vient l’ouvrir. S’il s’agit d’un employé de la poste ou un d’un livreur, aucun souci, mais dans le cas contraire, vous pourrez agir.

Le Ring Mailbox Sensor est vendu 30 $ mais si vous n’avez pas le pont nécessaire pour que l’accessoire fonctionne, il vous faudra dépenser 50 $.