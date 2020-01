Ring Fit Adventure sur Nintendo Switch, nouveau phénomène de speedrunning

Les speedrunners poussent leur corps jusqu'à la limite pour terminer le mode Aventure de Ring Fit Adventure le plus rapidement possible. À ce jour, le plus haut niveau d'intensité n'a pu être terminé en une seule fois, requérant plus de 24 heures d'efforts continus.

Alors que la Nintendo Switch a été envisagé comme une console de salon avec des jeux mignons mais aussi avec du challenge pour jouer seul et à plusieurs, la communauté des speedrunners qui se penche sur Ring Fit Adventure renverse cette logique pour établir des records. Si dans un speedrun le but est de finir un jeu avec ou sans glitch de la façon la plus rapide possible, le jeu de Nintendo inclut une difficulté supplémentaire : l’effort physique. Le jeu censé se jouer par courtes sessions d’un quart d’heure voire d’une demie-heure monopolise l’attention et les performances de joueurs qui peuvent y passer jusqu’à 18 heures dans un cas extrême afin de terminer l’ensemble du mode aventure d’une seule traite. Vice s’est penché sur leurs cas.

Un marathon du jeu vidéo

La particularité de Ring Fit Adventure est d’être doté de différents niveaux d’intensité, qui permettent de varier la difficulté de l’entraînement selon le temps libre ou les progrès réalisés par le joueur. À intervalles réguliers, le jeu demande à celui-ci s’il souhaite s’arrêter et se reposer, lors des mini-jeux qui s’enchaînent autrement sans fin. En toute logique, on ne serait pas tenté de s’épuiser pendant des heures. C’est pourtant ce que fait Sakinyan, pseudonyme d’un ou une japonais•e qui a passé plus de 18 heures à essayer d’établir le record mondial, avec force transpiration, au premier niveau d’intensité.

Boire de l’eau et manger des bananes

Dans ces speedrun, pas de glitch, pas de triche, pas de raccourci — la seule tactique est d’économiser son énergie et de s’hydrater correctement. Adam “Ventifer” England tient la deuxième marche du podium avec une session unique de 19 heures 30 minutes et 11 secondes. Ce dernier a pris un jour de congé pour tenter de grimper à la première position. Liam “LiamGiiV” Gallagher est quant à lui détenteur de records sur 10 des 23 mondes du jeu — 13 d’entre eux n’ont à ce jour aucun record. Dans une de ses dernières vidéos, Sakinyan a tenté le record avec la plus grande difficulté. La très riche communauté n’en est qu’à ses balbutiements, et il reste beaucoup de choses à accomplir — si on est prêt à y mettre le prix.