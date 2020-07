RiMS Racing : un nouveau jeu de course “unique en son genre” avec des motos sous licence officielle

Actuellement en développement chez RaceWard Studio, une équipe milanaise créée par des experts du racing développant des jeux de moto depuis plus d’une vingtaine d’années, RiMS Racing va proposer un concept unique et novateur en plaçant la mécanique au centre de l’expérience de jeu. La conduite sera au niveau d’exigence des fans, notamment grâce au travail effectué avec KT Racing (Kylotoon) sur leur moteur de jeu propriétaire. Une sortie est planifiée pour l’été 2021 sur des plateformes encore inconnues.

#NaconConnect – RaceWard Studio is proud to present our first title as part of the @Nacon family – Introducing, RiMS Racing.

A totally new approach to the simulation experience of motorcycle games.

We can't wait to show you more! pic.twitter.com/ZQ4F9TzOrx

