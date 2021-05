RiMS Racing : le réalisme mécanique au coeur du concept

Une vue FPS ou TPS pour RiMS Racing du studio milanais Raceward Studio.

Le premier trailer de gameplay dédié à RiMS Racing montre des circuits détaillés et des motos réalistes roulant à toute allure en Allemagne et en Norvège sur les circuits de Nürburgring et la Route de l’Atlantique (ou Atlanterhavsveien). Dans le mode carrière, une équipe de recherche et développement permet d’optimiser, améliorer et développer n’importe quel véhicule terrestre à moteur. En analysant les performances d’une course à l’autre, il sera nécessaire de modifier l’adhérence, l’inclinaison, le freinage, le couple, la trajectoire ou la vitesse.

Du gameplay pour RiMS Racing

“Vivez les sensations d’une moto de +200 chevaux en parcourant des circuits mondialement connus et des courses sur route spectaculaires“, explique un porte-parole de Raceward Studio (Nacon). “Personnalisez votre machine avec plus de 500 composants sous licence. Appliquez votre expertise à la volée avec le Motorbike Status Check (MSC) – une analyse en temps réel de l’état et des performances de la moto. Tous ces éléments sont réunis pour offrir une expérience de simulation de moto passionnante et gratifiante !”

RiMS Racing sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC dès le 19 août prochain.