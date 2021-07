RiMS Racing : la bande-originale a été composée par le groupe italien The Bloody Beetroots

Des compositions musicales originales du groupe The Bloody Beetroots pour RiMS Racing.

RiMS Racing de RaceWard Studio est à ce jour la première simulation de moto associant les défis d’un pilotage réaliste à ceux de l’ingénierie et de la mécanique :

L’aventure commence par le choix de la moto de vos rêves. RiMS Racing vous permet de piloter les 8 motos européennes et japonaises les plus puissantes au monde (Ducati Panigale V4 R, MV Agusta F4 RC, Aprilia RSV4, BMW M 1000 RR, Suzuki GSX-R1000R, Honda CBR1000RR, Kawasaki Ninja ZX-10RR, Yamaha YZF-R1). Reproduites avec un niveau de détails inégalé grâce à une collaboration étroite avec chaque constructeur, elles offrent aussi un pilotage ultra précis et réaliste

Grâce à un système de gestion de la mécanique inédit, vous avez la possibilité de démonter l’intégralité des pièces de votre machine pour les entretenir après chaque course ou pour les remplacer et optimiser vos performances. Accédez à un catalogue de plus de 500 pièces détachées officielles des plus grandes marques du marché mais aussi plus de 200 équipements officiels pour personnaliser votre pilote

Le Motorbike Status Check (MSC) permet d’analyser en temps réel le comportement de votre moto et comprendre comment optimiser vos performances. Température des disques de freins, usure et pression des pneus, comportement des suspensions sur la stabilité, réglages électroniques…

Le niveau de précision et de détails offerts par la gestion de la mécanique et le MSC s’accompagne d’une physique de moto réaliste qui ravira les pistards les plus exigeants. A l’aide de plusieurs assistances au pilotage, les joueurs moins chevronnés découvriront les techniques qui les mèneront vers les sommets

Silverstone, Laguna Seca, Suzuka, Nürburgring, Paul Ricard… 10 circuits officiels, fidèlement reproduits vous feront voyager à travers le monde et animeront vos saisons de pilote

Le mode carrière vous donne les clés d’une team pour développer votre pilote en gérant son calendrier d’épreuves mais aussi sa R&D et le développement des compétences de l’équipe

Un nouvel extrait pour RiMS Racing avec du gameplay

RiMS Racing sortira le 19 août prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store).

“Je joue aux jeux vidéo depuis mon enfance et le premier permis que j’ai obtenu était un permis moto. Du coup, parler des Bloody Beetroots, de moto et de jeux vidéo, c’est un peu évoquer des disciplines différentes avec la même langue. Collaborer avec RaceWard Studio et Nacon pour composer la bande-son de RiMS Racing, je trouve ça super cool. Dans le jeu, on conduit sa moto de sport à 1000 à l’heure. La bande-son que j’ai créée devait donc accompagner cette poussée d’adrénaline. Vous connaissez peut-être déjà certains morceaux, mais de nombreuses musiques seront exclusives à RiMS“, raconte Sir Bob Cornelius Rifo, leader, producteur, guitariste et claviériste des Bloody Beetroots.