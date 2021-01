Riders Republic sortira plus tard que prévu

Bien que maintenu pour cette année, le jeu de sports extrêmes d'Ubisoft Annecy n'a pour le moment plus de date de sortie.

Si les créateurs de Steep ont décidé de rester dans le domaine des sensations fortes avec Riders Republic après avoir exploré les disciplines sportives sur les pistes enneigées, le lancement planifié pour le 25 février prochain n’est désormais plus d’actualité puisque l’éditeur français Ubisoft a décidé de donner un peu plus de temps à ses équipes pour peaufiner au maximum cette nouvelle licence qui fait la part belle au ski, au snowboard, au vélo, au wingsuit et au rocket suit : “En septembre, nous vous avions donné un premier aperçu de l’immense terrain de jeu multijoueur de Riders Republic. Nous vous avons promis un parc sportif en monde ouvert plein d’action, proposant des courses Mass Start avec plus de 50 joueurs sur les consoles next-gen, une grande variété d’activités et des cascades de folie, nous sommes impatiens de vous voir traverser notre monde plein de vie et accéder à votre rêve de Rider. Aujourd’hui, nous tenons à vous informer que nous avons pris la décision de reporter la sortie de Riders Republic à plus tard dans l’année. Ce temps supplémentaire permettra à notre équipe passionnée de vous offrir la meilleure expérience de jeu possible.”

Un gameplay social à l’intensité forte pour Riders Republic

Riders Republic sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store et le service d’abonnement Uplay+ (compatible avec les consoles nouvelle génération de la même famille sans coût additionnel).