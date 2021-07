Riders Republic et Rainbow Six Extraction : les dates de sortie des nouveaux jeux d’Ubisoft sont repoussées

Ubisoft reporte les sorties de Riders Republic et Rainbow Six Extraction.

Attendu pour le 2 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, Ubisoft+ et PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store, Riders Republic d’Ubisoft Annecy va rater la rentrée : “Pour être sûrs de délivrer la meilleure expérience de jeu pour tous les joueurs, nous avons pris la décision difficile de repousser le lancement au 28 octobre. Cela nous permettra d’apporter encore plus d’amélioration et vous donnera du temps supplémentaire pour vous lancer dans la bêta et nous partager vos retours.”

Le mois de septembre ne sourit pas à Ubisoft

Initialement prévu sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Ubisoft+ et PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store pour le 16 septembre prochain, Rainbow Six Extraction d’Ubisoft Montréal se voit contraint d’être décalé d’un an : “Notre ambition est de fournir un AAA à part entière qui change votre façon de jouer et de penser aux jeux coopératifs. Avec des fonctionnalités uniques comme Missing In Action ou The Sprawl, chaque mission est définie comme une expérience tendue et stimulante dans laquelle vous dirigerez les opérateurs d’élite de Rainbow Six dans une lutte contre une menace extraterrestre mortelle et évolutive. Nous saisissons l’occasion de prendre du temps supplémentaire pour donner vie à cette vision comme elle le mérite en janvier 2022. Nous sommes convaincus que cela permettra à notre jeu d’être l’expérience immersive, coopérative et palpitante que nous avons voulu créer, et celle à laquelle vous aspirez.“