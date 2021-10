Ricochet, le nouveau système anti-triche d’Activision pour Call of Duty

Activision dévoile Ricochet, la nouvelle initiative de sécurité anti-triche.

L’anti-triche Ricochet est une solution à plusieurs facettes pour lutter contre la tricherie en jeu, avec de nouveaux outils côté serveur qui contrôlent les analyses pour identifier la tricherie, des processus d’enquête améliorés pour éradiquer les tricheurs ou encore des mises à jour pour renforcer la sécurité des comptes. Les fonctions de sécurité anti-triche seront lancées avec Call of Duty : Vanguard, et plus tard cette année avec la mise à jour Pacific de Call of Duty : Warzone.

En plus des améliorations apportées aux serveurs avec l’anti-triche Ricochet, un nouveau pilote au niveau du noyau du PC, développé en interne pour la licence Call of Duty, est lancé en premier pour Call of Duty : Warzone. Celui-ci permettra d’identifier les tricheurs et de renforcer la sécurité globale des serveurs. Le pilote au niveau du noyau sera lancé en même temps que la mise à jour Pacific pour Warzone, plus tard dans l’année. Alors que le pilote au niveau du noyau, qui n’est qu’une partie de l’anti-triche Ricochet, sera lancé sur PC, par extension, les joueurs sur console jouant en cross-play contre des joueurs sur PC en bénéficieront également. Le pilote au niveau du noyau sera ensuite publié pour Call of Duty : Vanguard à une date ultérieure.

La guerre contre les tricheurs n’est pas terminée, Activision est prêt

Si la triche est omniprésente dans les jeux Call of Duty, l’éditeur américain Activision a toujours essayé de trouver des solutions bien qu’elles n’ont pas toujours été suffisantes pour éradiquer les trouble-fêtes. Néanmoins, cela pourrait bien changer d’ici les prochains mois : “Lorsque l’anti-cheat Ricochet sera lancé, nous avons l’intention d’amplifier son arrivée, à la fois dans le jeu et en utilisant nos canaux de communication – notre blog, les médias sociaux et d’autres formes de sensibilisation – pour tenir tout le monde informé. L’engagement de l’équipe responsable de l’anti-triche de Ricochet est la poursuite incessante du fair-play, qui est combattu par la question sophistiquée de la triche. Nous sommes dévoués et déterminés à faire évoluer le système anti-triche Ricochet au fil du temps, en luttant pour la communauté contre ceux qui visent à gâcher leur expérience de jeu.“