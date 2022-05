Rick & Morty va se décliner en série animée japonaise

Adult Swim commande un anime pour Rick & Morty.

Produite par Telecom Animation Film (Lupin the IIIrd Series, Shenmue the Animation, Tower of God), Rick & Morty : The Anime est une série animée japonaise en dix épisodes qui sera diffusée d’ici plusieurs mois voire l’année prochaine sur Adult Swim et HBO Max. Aux commandes de ce spin-off, Takashi Sano a déjà réalisé deux courts métrages animés, Rick and Morty vs Genocider et Summer Meets God (Rick Meets Evil), qui mélange les deux univers.

A new anime is headed your way. Rick and Morty: The Anime – coming soon pic.twitter.com/qko9pHoLeh — Rick and Morty (@RickandMorty) May 18, 2022

“Les exploits de Rick et de sa bande, qui traversent plusieurs univers, mettent à l’épreuve le lien familial, mais ils se montrent toujours à la hauteur“, explique le réalisateur Takashi Sano. “C’est un spectacle qui affirme la vie, et Jerry ne fait pas exception. Je suis honoré d’avoir eu l’occasion de raconter une nouvelle histoire sur cette famille extraordinaire. J’espère que vous apprécierez leurs aventures !“