Rick & Morty : la saison 6 est programmée pour la rentrée

Un an après la saison 5, la série Rick & Morty revient en septembre prochain avec une sixième saison.

La chaîne de télévision câblée américaine Adult Swim, destinée aux adultes, annonce que la sixième saison de Rick & Morty débutera le 4 septembre prochain : “Elle reprend là où nous les avons laissés, en piteux état et malchanceux. Parviendront-ils à rebondir pour de nouvelles aventures ? Ou seront-ils emportés dans un océan de pisse ? Qui sait ?! De la pisse ! La Famille ! Une intrigue ! Une bande de dinosaures ! Plus de pisse ! Une autre saison à ne pas manquer de votre série préférée.”

Ripped and ready – Season 6 coming September 4th pic.twitter.com/RfvA1x5ELj — Rick and Morty (@RickandMorty) July 27, 2022

“Il est difficile de surestimer l’impact de Rick et Morty. Plus qu’une émission à succès, c’est véritablement un phénomène mondial“, a déclaré Michael Ouweleen, président d’Adult Swim et de Cartoon Network. “Alors que nous nous préparons à lancer cette nouvelle saison bientôt emblématique, nous donnerons aux fans un moyen unique de faire partie du divertissement – alors gardez l’œil ouvert.”

Saison 6 de Rick & Morty, on prend les mêmes et on recommence

Rick & Morty met en vedette Justin Roiland (Solar Opposites), Sarah Chalke (Scrubs), Chris Parnell (Saturday Night Live) et Spencer Grammer (Greek). Créée par Dan Harmon (Community) et Justin Roiland, qui sont également producteurs exécutifs, la série télévisée suit un scientifique génialement sociopathe qui entraîne son petit-fils, foncièrement timide, dans des aventures follement dangereuses à travers l’univers. Rick Sanchez vit avec la famille de sa fille Beth et l’entraîne constamment, ainsi que son gendre Jerry, sa petite-fille Summer et son petit-fils Morty, dans des escapades intergalactiques.