Revolut : Gagnez des cryptos en vous formant sur l’application !

Gagner de l’argent en jouant est un concept qui fait son chemin depuis quelque temps, avec les fameux jeux play-to-earn. Un processus qui demande un certain investissement, en argent et en temps. Mais il y a plus simple. La banque Revolut propose depuis peu son programme Learn & Earn. Vous répondez à des quiz et selon vos réponses, vous gagnez des crypto !

Revolut vous permet de gagner des crypto en apprenant

On ne présente plus la banque en ligne Revolut. Avec plus de 18 millions d’utilisateurs dans le monde, l’entreprise révolutionne la banque. Très vite, elle a pris le train de la crypto en proposant moult services et produits crypto. Le dernier en date est donc baptisé “Learn & Earn” : “Il y a une grande appétence de la part de nos clients au sujet des cryptomonnaies. ‘Learn & Earn’ va leur permettre de mieux comprendre les tendances, les risques et les opportunités du domaine crypto. Notre collaboration avec la Fondation Web 3.0 sur Polkadot, l’une des blockchains les plus populaires, va aider nos clients à se familiariser avec les concepts de la crypto”, explique Emil Urmashin, Manager général crypto chez Revolut.

Un programme Learn & Earn

Le concept est très simple. Learn & Earn est un module accessible uniquement depuis l’application mobile Revolut, dans l’onglet Crypto puis Learn. Pour l’heure, seuls deux modules sont proposés. Le premier est intitulé Cryptos Basics. Il présente les grands principes de la crypto et de la blockchain. Le second se concentre sur la blockchain Polkadot et son rôle dans le web3.

Une fois chaque module consciencieusement lu et assimilé, vous pouvez répondre à un quiz pour valider vos connaissances. Si vous réussissez le test, ce qui n’a rien de très difficile, vous gagnez des cryptos. À l’heure d’écrire ces lignes, les deux modules vous permettent de gagner 9 € en Polkadot (DOT). Les coins gagnés apparaîtront automatiquement dans votre portefeuille Revolut en quelques minutes.

Si les gains sont assez limités, Learn & Earn est un concept très intéressant et très prometteur qui gagnerait à se démocratiser. On pourrait l’imaginer appliqué à n’importe quel projet de crypto, une jolie manière d’élever les consciences des utilisateurs.