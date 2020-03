Reverb G2 : le nouveau casque VR de HP sera compatible avec Windows Mixed Reality et SteamVR

Fruit d'une collaboration entre HP, Valve et Microsoft, le Reverb G2 est le successeur du casque de réalité virtuelle Reverb.

Principalement destiné aux professionnels (développeurs et architectes), le Next Gen HP VR Headset ou HP Reverb G2 va pouvoir profiter de l’écosystème Windows Mixed Reality de Microsoft et la bibliothèque SteamVR de Valve. Il disposera par ailleurs d’une résolution de 2160×2160 pixels par œil et d’un champ de vision jusqu’à 114 degrés : “Développé en collaboration avec Valve et Microsoft, le casque HP VR de nouvelle génération offre une expérience plus immersive, plus confortable et plus compatible que la génération précédente. C’est la nouvelle norme en matière de VR.”

Un teaser pour le HP Reverb G2

Pas de date de sortie pour le moment. Même si le casque devrait viser le jeu vidéo, il ne sera pas supporté par la Xbox Series X. Enfin, le design rappel fortement celui du Valve Index.