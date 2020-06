Reverb G2 : HP lance les précommandes de son nouveau casque de réalité virtuelle

Pensé pour les écosystèmes Windows Mixed Reality et SteamVR, le Reverb G2 du fabricant américain HP sera disponible aux USA à l'automne 2020.

Développé en collaboration avec Valve et Microsoft, le casque de réalité virtuelle HP Reverb G2 introduit une nouvelle norme en matière de VR. Équipé d’objectifs et de haut-parleurs de pointe, ce nouveau produit offre une résolution de haute qualité et un son spatial totalement immersif (résolution de 2160×2160 pixels par œil et champ de vision jusqu’à 114 degrés, technologies dédiées de HP Labs, sorties son placées à 10mm de l’oreille). Avec quatre caméras intégrées dans le casque et aucun capteur externe requis, il est possible de suivre davantage de mouvements, même extrêmes. Et grâce à leur conception plus petite et plus ergonomique, les contrôleurs sont plus naturels et plus confortables à tenir.

Un trailer pour le HP Reverb G2

Le célèbre fabricant d’ordinateurs et d’imprimantes mise sur un confort total pour son nouveau casque VR en partenariat avec Microsoft et Valve : “Obtenez un confort maximal pour une durée de port plus longue. Avec un matériau flexible, une taille de coussin plus importante et des lentilles qui peuvent être adaptées à différentes distances des yeux, chaque utilisateur bénéficie d’un ajustement personnalisé, quelles que soient la taille et la forme de son visage“. Le HP Reverb 2 sera commercialisé à 599 dollars. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, mais uniquement pour les États-Unis.